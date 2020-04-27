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Aktüel

Küçükçekmece’de gizli oyun oynatılan kahvehaneye baskın

İstanbul Küçükçekmece’de camları gazete ile kapatılan ve içeriden kapısı kitlenerek müşterilerine hizmet veren kahvehane mühürlendi.

2020-04-27 13:28:37 -
Küçükçekmece’de gizli oyun oynatılan kahvehaneye baskın

İstanbul Küçükçekmece’de camları gazete ile kapatılan ve içeriden kapısı kitlenerek müşterilerine hizmet veren kahvehane mühürlendi.


Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 22.30 sıralarında Halkalı Mahallesinde bir kahvehanede, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele önlemlerinin ihlal edildiği ve müşterilerin oyun oynamasına izin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Camları perdelerle kapatılan ve kapısı içeriden kilitlenen kahvehaneye gece düzenlenen operasyonda, iş yeri sorumlusu Mehmet Ö. ile okey oynayan ve oyunları izleyen 9 müşterinin her birine 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası uygulandı.


Baskın sırasında içeride yakalanan kişilerin yüzlerini gizlemesi dikkat çekerken, söz konusu kahvehane, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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