Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi hakkında karar verildi!
İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin bina sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina dün kendiliğinden çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bina sahibi Hacı Murat G.’nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Bina sahibi tutuklandı!
Döner dükkanını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Yapılan işlemlerin ardından Hacı murat G. tutuklanırken, döner dükkanını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.