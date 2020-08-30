Küçükçekmece'de asker uğurlamasına polis müdahale etti
İstanbul Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbir önlemlerine rağmen yapılan asker uğurlamasına polis müdahale etti.
İstanbul Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelip vatandaşlara uyardı. Grupta bulunan bazı kişiler ekiplere direnince arbede çıktı.
Gözaltına alınanlar oldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği asker uğurlamaları geçici bir süreyle yasaklanmıştı. Olay yerinde taşkınlık yapıp polise karşı çıkanlar gözaltına alındı.
Yaşanan arbede anları ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.