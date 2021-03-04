Küçükçekmece ilçesinin zemini sağlam mı? Küçükçekmece deprem riski

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı" açıklamasında bulundu. İşte Küçükçekmece ilçesinde hasarlı bulunan bina sayısı...

Küçükçekmece ilçesinin zemini sağlam mı?

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.

Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.

Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413, Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve Çekmeköy'de bulunuyor. Bu iki ilçeyi 41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sultangazi, 63 adetle Çatalca, 64 adetle Beşiktaş takip ediyor.

Deprem dayanıklılık testi nasıl yapılır?

Bina risk tespiti binanızın dayanıklılığını ölçmek için şarttır. Resmi olmayan özel bir raporla binasının durumuna bakmak isteyenler ‘deprem dayanıklılık raporu’ hazırlatıyor. Malikler ortak kararla özel bir şirkete başvurup ortalama 1 haftada binasının durumunu görebiliyor. Raporda çıkan sonuç sadece o binada yaşayanlarla paylaşılıyor. Evinin riskli çıkması durumunda hemen yıkılmasından çekinenler ağırlıklı olarak bu yolu tercih ediyor.

Eğer aşağıdaki 7 maddeden biri sizin yapınız için geçerliyse tespit ve yapılacak dönüşümle can kaybının önüne geçebilirsiniz.

1-Bina 1999 yılında önce yapıldıysa

2-Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa

3-İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

4-Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa

5-Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklar varsa

6-Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları varsa

7-Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali bulunuyor.