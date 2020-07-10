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Gündem

Küçükçekmece gölü ölüyor! CHP'li belediyeler uyuyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İSKİ'nin pis atıklarını Küçükçekmece’ye akıtması çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekmişti. Zehirlenen balıklar, atılan çöpler artık inanılmaz bir görüntü ortaya çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz gün çekilen bu görüntüler gölün yavaş yavaş nasıl öldüğünü gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:43:00 -

Küçükçekmece ilçesi yönetimi CHP belediyesine geçtiği günden beri sorunların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li İBB ve Küçükçekmece CHP belediyesi konuya sessiz kalırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya el attı. Göl üzerinden numune alarak incelemeye götüren bakanlık "Arıtma tesisleri çalışmaz ise yenileri iptal edilirse böyle olması kaçınılmazdı ve oldu" dedi.

Sadece 2 gün önce çekilen bu görüntüler vatandaşları isyan ettirdi. 

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Yorumlar

atakan699

chp li belediye secenlere yuuuuh olsun yuhhh
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oflu

EKREM BAŞKAN OLDU, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU DEĞİL'Mİ? GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN, OYUNU EKREM'DEN ESİRGEMEYEN SEVGİLİ MÜSLÜMAN (???) HEMŞEHRİLERİM. BİR YERLERİNİZE KINA ÇALABİLİRSİNİZ. BOŞ VERİN YAŞADIKLARINI UNUTANLARA,NURETTİN SÖZEN'İ VE PARTİSİ chp'NİN UNUTULMAZ HİZMETLERİNİ UNUTANLARA AZ BİLE.
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