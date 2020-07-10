Küçükçekmece gölü ölüyor! CHP'li belediyeler uyuyor
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İSKİ'nin pis atıklarını Küçükçekmece’ye akıtması çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekmişti. Zehirlenen balıklar, atılan çöpler artık inanılmaz bir görüntü ortaya çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz gün çekilen bu görüntüler gölün yavaş yavaş nasıl öldüğünü gözler önüne serdi.
Küçükçekmece ilçesi yönetimi CHP belediyesine geçtiği günden beri sorunların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li İBB ve Küçükçekmece CHP belediyesi konuya sessiz kalırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya el attı. Göl üzerinden numune alarak incelemeye götüren bakanlık "Arıtma tesisleri çalışmaz ise yenileri iptal edilirse böyle olması kaçınılmazdı ve oldu" dedi.
Sadece 2 gün önce çekilen bu görüntüler vatandaşları isyan ettirdi.