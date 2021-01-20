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Aktüel Küçükçekmece Belediyesi’nin anlamlı ihalesi
Aktüel

Küçükçekmece Belediyesi’nin anlamlı ihalesi

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi namaz kılanlara yönelik alacağı tek kullanımlık seccade ihalesiyle ile takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:03:00 -
Küçükçekmece Belediyesi’nin anlamlı ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL’de 16.02.2021 tarihinde yapılacak ihaleyle tek kullanımlık seccade alınacak.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

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