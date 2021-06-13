Kurbanlık fiyatları, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte gündeme geldi. Bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, koyun ve koç başta olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. İşte 2021 kurbanlık fiyatları

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları listesi 2021

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek