Küçük ortaklar resmen başkaldırdı! Liste krizi derinleşiyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı'nda ortak liste kararı alındı. Buna göre Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girmeye karar verdi. Bu partilere ise 600 aday içerisinden toplamda 100 kişilik bir kontenjan ayrıldı.

İYİ PARTİ DIŞINDA TEK LİSTEDEN GİRİYORLAR

Ayrıca Deva, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’ne toplam 7 tane garanti seçilecek yer verileceği bilgisi aktarıldı.İyi Parti ise bu sistemin dışında kalarak CHP ile 'fermuar' modelinde anlaştı.İttifakta çalışmalar bu kapsamda yürütülürken, listelerin belirlendiği CHP Genel Merkezi'nde gece boyunca toplantılar yapıldı. Milletvekili aday listelerinin teslimi için son güne girilirken, listeler 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.Deva, Gelecek ve Saadet'in beklentileri karşılanamıyor

LİSTE KRİZİ BİTMİYOR

Deva Partisi'nin CHP'den teklif edilenin yanı sıra, 10 garanti yer 5 tane de seçilmesi muhtemel olasılığı olan yerler istediği öğrenildi.Saadet ve Gelecek partilerinde ise 7 garanti ve 3 seçilmesi muhtemel yer talebi var.

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ

3 partinin taleplerine karşılık CHP içinde de kriz yeniden kriz patlak verdi. Diğer partilerin garanti bölgeleri istemeleri sonrası, milletvekili seçilme ihtimali düşen CHP'lilerden itiraz geldi.Kendi aralarında kavgaya tutuşan CHP'liler nedeniyle listelerin belirlenme süreci biraz daha aksadı. Hal böyle olunca CHP Genel Merkezi'nde listelerin tamamlanması son ana kadar sürecek gibi devame ediyor.

ERTUĞRUL GÜNAY İZMİR'DEN DEVA'DAN ADAY

Demokrat Parti'de ise Cemal Enginyurt'un İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı gösterileceği aktarıldı. Son olarak Haşim Kılıç'ın Ankara’dan, Ertuğrul Günay'ın ise İzmir’den Deva Partisi’nden aday gösterileceği de iddia edidli.

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