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Küçük kızları taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi

Adıyaman'da küçük yaşlardaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, durumu fark eden çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

14 Ekim 2018 Pazar 16:06
Küçük kızları taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi

Adıyaman’da, yaşı küçük iki kız çocuğunu takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi. 

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde yürüyen 16-17 yaşlarında olan iki kızı takip eden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girerek Adıyaman’a gelen Afgan uyruklu şahıs, iddiaya göre, her iki kızı caddede taciz etmeye başladı.

Durum üzerine çığlık atan iki kızı duyan Adıyamanlı gençler, kızları taciz ettiği iddia edilen şahsı kovalayarak Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında yakalayarak tekme tokat dövmeye başladı.

Linç edilmek istenen şahsı fark eden trafik polisleri ile yunus polis ekipleri şahsı gençlerin ellerinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 16:06
  1. Adıyaman
  2. Taciz
  3. linç girişimi

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