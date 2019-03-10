Küçük kızın Başkan Erdoğan sevgisi! Kayıtsız kalmadı, sosyal medyadan paylaştı
Fatma Yıldız isimli bir vatandaş, Erdoğan'ın Adana mitingini televizyondan takip eden torununun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan küçük kıza, Cumhurbaşkanı kayıtsız kalmadı.10 Mart 2019 Pazar 20:30
Fatma Yıldız isimli bir vatandaş, torununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingini televizyondan izlemesine ilişkin bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da etiketlendiği videoda küçük kız, Erdoğan'a olan sevgisini anlatarak ondan ''dedem'' şeklinde bahsediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüntü karşısında kayıtsız kalmadı ve vatandaşın paylaşımını sosyal medya hesabından cevapladı.
Erdoğan paylaşımında ''Fatma hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah.'' ifadelerini kullandı.
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