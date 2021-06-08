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Ekonomi Küçük kıyı balıkçısına 2 kat destek verilecek
Ekonomi

Küçük kıyı balıkçısına 2 kat destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara’da küçük kıyı balıkçılarına destekleme miktarını 2 katına çıkardıklarını belirterek, “Teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:49:00 -
Küçük kıyı balıkçısına 2 kat destek verilecek

Pakdemirli, Marmara Denizi’nde müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine verilecek desteklere ilişkin bilgi verdi.

Hamsi, müsilajın azalmasını sağlayacak

Marmara’daki müsilajın, çok miktarda balıkçı ağının denizlerde kaybolmasına ya da çıkarılamamasına yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: “Bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceğiz. Marmara’da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık. Teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek vereceğiz. Endüstriyel (büyük) balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz.” Küçük pelajik balıkların koruma altına alınan üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planladıklarını vurgulayan Pakdemirli, “Akademik çalışmalara göre, planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi küçük pelajik balıklar müsilajın oluşumuna neden olan planktonların azalmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Anaç koyun ve keçi desteği ödelemeleri başlıyor

Bu arada Bakan Pakdemirli, 200 bini aşkın anaç koyun ile keçi yetiştiricisine de müjde verdi. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada “201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ile keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz” ifadesini kullandı.

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