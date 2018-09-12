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Küçük futbolcu Muharrem'in korkunç ölümü!

Spor kulübünde futbol oynayan 7 yaşındaki çocuk, antrenman yaptığı sırada üzerine kale direği düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:16
Küçük futbolcu Muharrem'in korkunç ölümü!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un futbol spor okullarında eğitim gören 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk, antrenmanda kafasına kale direği düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki Fikri Bayrıl Tesisleri'nde sabah antrenmanına çıkan Muharrem Ege, arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direğinin altında kaldı. Portatif kalenin devrilmesi sonucu başının arkasından ağır yaralanan minik sporcu, olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından önce Özel Grandmedical Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirildi. Minik sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Manisa Emniyeti, talihsiz kazanın ardından soruşturma başlattı. Tesislere gelerek inceleme başlatan polis, antrenörler E.K ve A.A ile tesis sorumlusu Ç.Ş.S'yi gözaltına aldı. Teknik adamların ve sorumlunun ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Acı olayın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor taziye açıklaması yaptı.

Muharrem Ege Öztürk'ün cenazesinin ailesinin memleketi Gördes'e götürüldüğü, Güneşli Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:16
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