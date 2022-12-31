Küçük esnafa büyük oyun! Bu hataya düşmeyin... Feci para kaptırdılar

Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı ve terzi gibi, 3 yıldır defter tutma zorunluluğu olmayan küçük esnaftan, mali müşavirler tarafından “defter tasdik ücreti” adı altında fahiş ücretler istendiği ortaya çıktı. Esnaftan istenen yüksek defter ücretlerinin yasal dayanağı olmadığı belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), esnafa, “Olmayan defterin tasdiki de söz konusu olmayacaktır” uyarısında bulundu.

Çoğunlukla mahalle aralarında çalışan terzi, berber, marangoz gibi küçük esnaf ve sanatkardan, “defter tasdik ücreti” adı altında yüksek ücret talep edilmesi üzerine TESK’ten uyarı geldi. Mali müşavirler tarafından istenen yüksek defter ücretlerinin yasal dayanağı olmadığı belirtilen TESK genelgesinde, “Basit usul sisteminde defter tutulması söz konusu değildir. Dolayısıyla basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız ilgili kanun gereğince defter tutmadıkları için olmayan defterin tasdiki de söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle basit usulde vergiye tabi üyelerimizden defter tasdik ücreti veya benzeri bir ad altında herhangi bir ücretin talep edilmesi yasal olarak mümkün değildir” denildi.

İşletme defteri tasdiklerinden alınan yasadışı tasdik ücretlerinin kaldırılması için 2018 yılında Maliye Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda, işletme defterlerinin fiziki olarak kaldırıldığı ve elektronik ortamdaki defter-beyan sistemine taşındığı hatırlatılan genelgede, “1 Ocak 2019 tarihinden itibaren fiziki olarak defter kullanılmadığı için işletme defterlerinin noterlerce veya başka bir kurumca tasdiki yapılmamaktadır. Bu nedenle işletme defterleri için de defter tasdik ücreti veya benzeri adlarla talep edilen ücretlerin de yasal olarak geçerliliği bulunmamaktadır” denildi.

Basit usulden yararlanmak için işyeri yıllık kirasının 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lirayı, diğer yerlerde 10 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Bunun üzerine çıkanlar, gerçek usulden vergilendirilmeye başlanıyor. Basit usul üzerinden vergi verenler, belli limitler dahilinde gelir vergisi istisnasından da yararlanabiliyor. Basit usul kapsamında olan kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnaf, yıllık alımları 200 bin lirayı, yıllık satışları 320 bin lirayı geçmediği sürece istisnadan faydalanabiliyor.

Kaynak: Milliyet