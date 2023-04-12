Küçük çocuk ve Mutfi Menk arasında geçen dini sohbet duygulandırdı

Bir programda küçük bir çocuk ile İmam Mutfi Menk ve küçük çocuk arasında çarpıcı bir diyalog yaşandı.

Küçük çocuk Mutfi Menk'e Kısa bir sorum olacak, "Ramazan oldukça cömert bir ay bu ayda birçok insan vefat ediyor. Allah hepimizi firdevs cennetine alsın. Allah bizlere salih amel işlemeyi nasip etsin. Olabileceğimizin en iyisi olmayı nasip eylesin. Allah bizleri doğru yola nasip etsin." dedi. Küçük cocuk Mutfi Menk'ten dua istedi. Konuşurken de duygusal anlar yaşadı.