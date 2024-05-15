Küçük çocuk harçlıklarını Gazze için bağışladı

Batman'da 6 yaşındaki küçük kız çocuğu Hayrunnisa Yanaç, harçlıklarını siyonist işgal rejiminin katliamlar uyguladığı Gazze'ye ulaştırmak üzere Umut Kervanına bağışladı.

Biriktirdiği harçlıklarını bağışlayarak örnek bir davranışta bulunan Yanaç, kaleme aldığı mektupta ise Gazze'deki siyonist zulmün son bulmasını istedi.

Yapılan bağışı teslim alan Umut Kervanı Batman Derneği Başkanı Nurettin Teymur, Hayrunnisa Yanaç'ın yaptığı davranışın büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Teymur, "Minik Hayrunnisa Yanaç, kendisi küçük ama yüreği büyük. Yavrumuz biriktirdiği harçlıklarıyla kardeşi Harun ile beraber Batman Umut Kervanı aracılığıyla Filistinli kardeşlerine yardım elini uzattı. Bununla beraber yüreğinden gelen sesi kaleme alarak bir de mektup yazdı. Minik Hayrunnisa savaşın bitmesi için temennilerde bulunarak kardeşlerini çok sevdiğini söyledi. Rabbim kendisinden razı olsun, böyle duyarlı evlat yetiştiren ailesine ahiret azığı eylesin ve hayırlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

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