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Küçük çocuğun odasından silah sesi geldi... Anne ve babası yıkıldı!

Manisa'da13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurdu. Silah sesini duyan anne Sultan K. ve baba Erkan K. odaya girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Boynundan vurulan 15 yaşındaki kız ağır yaralandı.

05 Mart 2019 Salı 09:10
Küçük çocuğun odasından silah sesi geldi... Anne ve babası yıkıldı!

Olay, saat 21.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı erkek çocuk, babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Mermi boynundan girip çıktı

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Firdevs K.'ya isabet eden merminin boynundan girip çıktığını tespit etti. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Firdevs K., sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba gözaltında

Baba Erkan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:10
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