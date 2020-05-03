Küçük Cansu’dan videolu "evde kal" mesajı

Yeni tip korona virüs (Covid-19)önlemleri kapsamında okullara ara verilmesiyle evde kalan ve 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden dolayı dışarı çıkamayan küçük Cansu, çektiği video ile evde kal mesajı verdi.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Cansu Sena Güler, korona virüsü tehlikesi nedeni ile dışarı çıkamayınca arkadaşlarına ve öğretmenlerine çektiği video ile mesaj yollayarak arkadaşlarına ve öğretmenlerine özlemini dile getirdi. Minik Cansu, evde kalması gerektiğini, evde kaldığı süreçte salıncakta sallandığını, çiçek yetiştirdiğini ve onları suladığını, oyuncaklarıyla oynadığını, öğretmenin mesaj ile gönderdiği etkinlikleri yaptığını, ayrıca EBA‘daki derslere katıldığını belirterek, arkadaşlarının da bunları yapabileceklerini söyledi.

Minik Cansu, arkadaşlarına evde kal, sağlıklı kal mesajı gönderip, evde kaldıkları süreci iyi değerlendirip, bir şeyler öğrenmelerini de önerdi.