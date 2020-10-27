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Aktüel Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Aktüel

Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliği taşıyan, İstanbul'un yeni turistik merkezi ve simgesi olmaya aday kule, kırmızı-beyaz renklere büründü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:36:32 -
Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

İSTANBUL (AA) - Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı yansıtıldı.

İstanbul'un yeni turistik merkezi ve simgesi olmaya aday kule, kırmızı-beyaz renklere büründü.

Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliği taşıyan, 369 metre yüksekliğe sahip ve 10 bin metrekarelik alana inşa edilen Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin üzerindeki led ışıklar Türk bayrağı şeklini aldı.

Şehrin birçok farklı noktasından görülebilen ve görsel bir şölen sunan kuleye, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hafta boyunca Türk bayrağı yansıtılacağı, 29 Ekim akşamı ise farklı görsel şovların yapılacağı bildirildi.

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