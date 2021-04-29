  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Küçük burjıva Ece'den uzaktan kumandalı kışkırtma çabası: Büyük ayaklanmalar hep bir somun ekmek yüzünden çıkar!
Gündem

Küçük burjıva Ece'den uzaktan kumandalı kışkırtma çabası: Büyük ayaklanmalar hep bir somun ekmek yüzünden çıkar!

Yurt dışında yaşayan 'Gazeteci' Ece Temelkuran, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türk halkını kışkırtma çabalarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 00:55:00 -
Küçük burjıva Ece'den uzaktan kumandalı kışkırtma çabası: Büyük ayaklanmalar hep bir somun ekmek yüzünden çıkar!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye, artan koronavirüs vakaları sebebi ile 29 Mayıs Perşembe günü saat 19:00'da 'tam kapanma' tedbirlerini uygulamaya başlayacak. Hazırlandığımız bu süreç, bir kısım çevreler tarafından ise provokasyon aracı haline geldi. Sosyal medyada yuvalanan ve halkı kışkırtma çabalarına girenler arasında, yurt dışında yaşayan Ece Temelkuran da vardı.

Halkı kışkırtma çabası!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temelkuran, "Bir daha söylüyorum. Büyük ayaklanmalar hep bir somun ekmek için çıkar. Tarih öyle der." ifadelerini kullandı.

Soros sponsoru ABD'li gazeteci ile yakınlığı!

Ece Temelkuran adlı 'gazeteci'nin twitter mesajını retweet eden isim ise dikkatlerden kaçmadı. Temelkuran'ın twitter mesajı, David Adler adlı Soros sponsoru, PKK ve HDP sempatizanı ABD'li gaeteci tarafından paylaşıldı.

PKK kanalı İMC'de skandal açıklamaları ile hafızalara kazındı

Gezi kalkışmasının destekçilerinden Ece Temelkuran, Gezi olayları bastırıldıktan sonra, PKK terör örgütünün kapatılan yayın organlarından IMC Tv'ye çıkarak, "Umarım kehanetim tutmaz ama çok korkunç şeyler olacak. Bundan sonraki isyan Gezi Parkı gibi olmayacak." demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?
Sağlık

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?

40 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelir? Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Nüfusunun büyük..
Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması
Gündem

Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İncirlik Üssü TSK'ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden bi..
RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi
Medya

RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, son günlerin tartışmalı dizisi olan Camdaki Kız ile ilgili Kanal D'ye yaptırım uyguladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay