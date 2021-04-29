Küçük burjıva Ece'den uzaktan kumandalı kışkırtma çabası: Büyük ayaklanmalar hep bir somun ekmek yüzünden çıkar!

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Türkiye, artan koronavirüs vakaları sebebi ile 29 Mayıs Perşembe günü saat 19:00'da 'tam kapanma' tedbirlerini uygulamaya başlayacak. Hazırlandığımız bu süreç, bir kısım çevreler tarafından ise provokasyon aracı haline geldi. Sosyal medyada yuvalanan ve halkı kışkırtma çabalarına girenler arasında, yurt dışında yaşayan Ece Temelkuran da vardı.

Halkı kışkırtma çabası!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temelkuran, "Bir daha söylüyorum. Büyük ayaklanmalar hep bir somun ekmek için çıkar. Tarih öyle der." ifadelerini kullandı.

Soros sponsoru ABD'li gazeteci ile yakınlığı!

Ece Temelkuran adlı 'gazeteci'nin twitter mesajını retweet eden isim ise dikkatlerden kaçmadı. Temelkuran'ın twitter mesajı, David Adler adlı Soros sponsoru, PKK ve HDP sempatizanı ABD'li gaeteci tarafından paylaşıldı.

PKK kanalı İMC'de skandal açıklamaları ile hafızalara kazındı

Gezi kalkışmasının destekçilerinden Ece Temelkuran, Gezi olayları bastırıldıktan sonra, PKK terör örgütünün kapatılan yayın organlarından IMC Tv'ye çıkarak, "Umarım kehanetim tutmaz ama çok korkunç şeyler olacak. Bundan sonraki isyan Gezi Parkı gibi olmayacak." demişti.