Diploma Yok, Deneyim Yok: Yıllık 6 Milyon TL Maaş

Beyaz Saray, 130 bin ile 195 bin dolar maaşlı yaklaşık 1.000 kişilik 2 yıllık “Tech Force” işe alım programını başlattı.

Trump yönetimi, büyük teknoloji şirketleriyle iş birliği içinde yürütülecek iki yıllık “United States Tech Force” programını hayata geçiriyor.

Program kapsamında yaklaşık 1.000 kişi federal hükümet çalışanı olarak istihdam edilecek ve farklı kamu kurumlarında görevlendirilecek. Katılımcılara 130 bin ila 195 bin dolar arasında maaş ödenecek.

Ağırlıklı olarak kariyerinin başındaki adaylara yönelik olan program, katılımcıların iki yılın sonunda özel sektörde iş bulmalarına yardımcı olmayı da hedefliyor. Özel sektörde çalışmak isteyen genç teknoloji yetenekleri için kamu sektörü yeni bir kapı haline geliyor.

Program kapsamında hükümet, aralarında Anduril, Dell, Box,,Nvidia, OpenAI, Palantir, Oracle, Uber ve xAI gibi şirketlerin de bulunduğu en az 28 teknoloji firmasıyla ortaklık kurdu.

Erken kariyer programına, Personel Yönetimi Ofisi (OPM) diğer kamu kurumlarıyla birlikte öncülük ediyor. Tech Force internet sitesine göre katılımcılar, hükümet genelindeki kurumlarda dijital dönüşüm projelerinde çalışacak ve kısmen yapay zekâ uygulamalarının hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

Programa başlangıçta yaklaşık 1.000 kişinin alınması planlanıyor. Program, yazılım mühendisliği, yapay zekâ, siber güvenlik, veri analitiği ve teknik proje yönetimi alanlarında “yüksek beceriye sahip” adaylar arıyor.

Adaylar; başvuru yapacak, teknik değerlendirmeden geçecek, kurum yöneticileriyle mülakat yapacak ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. OPM Direktörü Scott Kupor, duyuru öncesinde yapılan bir görüşmede, ilk özgeçmiş taraması ve teknik değerlendirmenin OPM tarafından yapılacağını, nihai işe alım kararlarının ise ilgili kurumlara bırakılacağını söyledi.

Program kapsamında özel sektör ortakları, eğitim kaynakları ve mentorluk imkânları sağlayacak ve iki yılın sonunda Tech Force katılımcılarını istihdam için değerlendirmeyi taahhüt edecek. Kupor, program boyunca şirket CEO’larının katılacağı bir konuşmacı serisi düzenleneceğini, programın sonunda ise kamu ve özel sektör iş fuarları yapılacağını belirtti.

Maaşların 130 bin ile 195 bin dolar arasında olması bekleniyor. Pozisyonlar için belirli bir diploma ya da deneyim şartı bulunmuyor. İlanlar USA Jobs platformunda yayımlanacak ve ilgilenen adayların en kısa sürede başvurmaları teşvik ediliyor. Kupor, mart ayı sonuna kadar tüm alımların tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.