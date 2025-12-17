  • İSTANBUL
Yapay zekâ insanı okumaya başladı: Bir sonraki adımınız artık tahmin ediliyor

Yapay zekâ insanı okumaya başladı: Bir sonraki adımınız artık tahmin ediliyor

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni yapay zekâ modeli, insan davranışlarını gerçek zamanlı analiz ederek önceden tahmin edebiliyor ve sürücüsüz araçların trafikte güvenliği artıracak şekilde daha isabetli kararlar almasını hedefliyor.

Yeni bir yapay zekâ modeli, görsel ve bağlamsal ipuçlarını gerçek zamanlı olarak yorumlayarak insan davranışlarını önceden tahmin etme konusunda benzeri görülmemiş bir yetenek sergiliyor. Sistem, yalnızca hareketlere tepki vermek yerine, insanların bir sonraki adımda ne yapma olasılığının yüksek olduğunu akıl yürüterek değerlendiriyor.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN TRAFİKTEKİ GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Texas A&M Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, otonom araçlar için güvenliği artırmayı ve yayaların nasıl davranacağını tahmin etmeyi amaçlayan OmniPredict adlı yeni bir yapay zekâ (YZ) sistemini tanıttı.

Sistemin, ilk testlerinde özel bir eğitim olmadan bile kayda değer derecede yüksek doğruluk sağlayabildiği açıklandı.

Otonom Araçlar ve Sensör Sistemleri Merkezi Direktörü Dr. Srinkanth Saripalli, yapay zekayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yeni modelimiz, makinelerin sadece olup biteni görmekle kalmayıp, insanların ne yapma olasılığı taşıdığını da önceden tahmin ettiği bir geleceğe açılan bir pencere.”

Eğer yapay zeka amaçlandığı gibi çalışırsa, bu yaklaşım otonom araçların yoğun kentsel ortamlarda nasıl hareket ettiğini etkileyebilir ve kalabalık sokaklarda daha akıcı bir şekilde yol almalarını sağlayabilir.

Saripalli, “Hava koşullarındaki değişimler, insanların beklenmedik davranışları, nadir olaylar ve bir şehir sokağının kaotik unsurları, en gelişmiş görmeye dayalı sistemleri bile etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

Computers & Engineering dergisinde yayımlanan bulgulara göre OmniPredict, yüzde 67’lik dikkat çekici bir doğruluk oranı yakalayarak en güncel modelleri yüzde 10 farkla geride bıraktı.

Yapay zekâ ayrıca geleneksel sistemlere kıyasla daha hızlı tepki süreleri, farklı yol bağlamlarında daha güçlü genelleme yeteneği ve daha sağlam karar alma mekanizmaları sergiledi. Bu da gelecekte gerçek dünyada kullanılabilmesi açısından umut verici işaretler olarak değerlendiriliyor.

Algı ile muhakemeyi bir araya getiren bu sistem, yeni bir tür ortak zekânın önünü açıyor.

