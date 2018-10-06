Kucka kulübü şikayet etmişti kadro dışı kaldı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Akhisarspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'dan herhangi bir sakatlığı bulunmayan ve geçtiğimiz hafta bordo mavili ekibi alacakları için FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor, şikayetin ardından Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önlemiş hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtulmuştu.

Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor.