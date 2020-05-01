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Aktüel

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı, o baba hayatını kaybetti

Elazığ’da dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düştüğü sırada kucağındaki oğlunu atarak hayatını kurtaran baba yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:35:31 -
Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı, o baba hayatını kaybetti

Elazığ’da dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düştüğü sırada kucağındaki oğlunu atarak hayatını kurtaran baba yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, 5 gün önce Olgunlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte inşaat halindeki binaya ev bakmaya giden Bilal Akbulut bebeği Kağan kucağındayken dengesini kaybetti. Son anda oğlunu düşmemesi için fırlatan baba Akbulut, merdiven boşluğundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Ağır yaralı baba ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Bebek Akbulut ise olaydan hafif yaralı kurtulmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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