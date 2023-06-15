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Gündem Kübranur Uslu, Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
Gündem

Kübranur Uslu, Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 18:22:00 -
Kübranur Uslu, Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan çıkan yangına neden 4 gün sonra geldiğine dair soru önergesi verildi. AK Parti Meclis Üyesi Kübranur Uslu, “4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı" eleştirisinde bulundu.

İBB Meclisi Haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda, soru önergeleri verildi. Oylanan soru önergeleri, kabul edildi. AK Partili meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri arasında ulaşımla ilgili soruların yanında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın da soruldu.

Meclis gündem toplantısında ise, Sarıyer Ayazağa taşınmazların satışı, hasılat paylaşımı, kat karşılığı sözleşme yapılmasıyla ilgili rapor oybirliğiyle kabul edildi.

Kübranur Uslu, Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı

AK Parti Meclis Üyesi Kübranur Uslu, “10 Haziran 2023'te Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangın, 4 gün boyunca sürdü. Bölgede yaşayanların beyanı ve yangının ilk anlarına ilişkin fotoğraf ve videolar, yangının küçük bir noktada başladığını, müdahalenin yetersiz olması sebebiyle büyük bir felakete dönüştüğünü gösterdi. Yangının söndürülmesine destek vermek için itfaiye teşkilatına TOMA'lar da eşlik etti. Fakat şehrimizden günlerce dumanlar yükselmeye devam etti. İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti. Ziyareti sırasında da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. İBB Başkanı'nın yangını yaşamış bir vatandaşın tepkisine alay eder gibi cevap vermesi makamının sorumluluğuyla çelişen yeni bir hadise olarak kayıtlara geçti" dedi.

"Yangının 4 gün boyunca sürmesinin sebebi nedir?"

Uslu soru önergesinde, “Ayrıca 4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı. Tüm bu ilgisizliği yadırgadığımızı, İstanbul'un ek iş değil, temel görev olduğunu, Sayın İBB Başkanı'na tekrar hatırlattığımızı meclisimizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Fabrikada çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli bilginin meclisimize sunulması adına sorularımızın İBB Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ediyoruz. Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangına ilk müdahale ne zaman ve hangi ekipmanlarla gerçekleştirildi? Yangının 4 gün boyunca sürmesinin sebebi nedir? Yangın söndürme işlemleri sırasında yapılan ihmalkarlıklar nelerdir? Konuyla ilgili rapor hazırlanmış ve sorumlularla ilgili resmi bir değerlendirme yapılmış mıdır?" ifadelerini kullandı.

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