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Medya Kübra Par'dan "kötü" haber! Böyle duyurdu
Medya

Kübra Par'dan "kötü" haber! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-11 14:19:00 -
Kübra Par'dan "kötü" haber! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP’nin aday listeleriyle ilgili, “Eski AK Partililere oy vermek istemeyen muhalif CHP seçmeni Cumhurbaşkanlığı’nda Kılıçdaroğlu’nu desteklese bile Meclis’te partisine oy vermeyebilir. Buradan ortaya çıkan tepki oyları TİP’e ve Memleket Partisi’ne kayabilir” yorumunu yaptı.

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP’nin aday listeleriyle ilgili, “Eski AK Partililere oy vermek istemeyen muhalif CHP seçmeni Cumhurbaşkanlığı’nda Kılıçdaroğlu’nu desteklese bile Meclis’te partisine oy vermeyebilir. Buradan ortaya çıkan tepki oyları TİP’e ve Memleket Partisi’ne kayabilir” yorumunu yaptı.

Par, yazısında, “Oyları böldüğü için Muharrem İnce’ye tepki gösteren ciddi bir kalabalık var. Onların tercihi son dönemde 4 milletvekiline sahip olmasına rağmen keskin bir muhalefet tarzı izleyerek dikkat çeken TİP’e yönelebilir. Pek çok popüler ismi aday gösteren TİP beklenenden fazla milletvekili çıkarırsa şaşırmam doğrusu…" dedi. 

 
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