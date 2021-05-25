  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Guardiola İngiltere'de yılın teknik direktörü oldu
Hindistan'da Sputnik V üretimine başlandı
Merih Demiral: Türkiye'den çekiniyorlar
Kayseri’den Avrupa’ya kargoyla pastırma
Gündem Kübra Par'dan ilginç 'Sedat Peker' çıkışı: Suç örgütü lideri değil, şüphelisi diyelim
Gündem

Kübra Par'dan ilginç 'Sedat Peker' çıkışı: Suç örgütü lideri değil, şüphelisi diyelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı 'Açık ve Net' programının sunucusu Kübra Par'ın suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili çıkışı ilginç karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 00:53:00 - 2021-05-25 01:01:31

yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV’de Kübra Par moderatörlüğünde ‘Açık ve Net’ programına katıldı. Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kendisi hakkında Youtube kanalından ortaya attığı iddialara cevap verdi.

'Sedat Peker'in hedefi Türkiye'

Sedat Peker'in hedefinin Türkiye olduğunu söyleyen Soylu, hakkında kırmızı bülten çıkarılması için müracaatta bulunduklarını söyledi. Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken moderatör Kübra Par'ın yersiz çıkışı tuhaf karşılandı.

'Suç örgütü lideri değil'

Merdan Yanardağ’ın, “Sedat Peker’in söylediği her şeye temkinli yaklaşmak gerektiği açık. Bir suç örgütü lideri…" sözlerinde araya giren Kübra Par, ‘suç örgütü lideri’ ifadesine karşı çıkarak ‘şüpheli’ olduğunu söyledi.

Kübra Par’ın, organize suç örgüt lideri Sedat Peker hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ve ‘şüpheli’ sıfatında olduğunu söylemesinin ardından Merdan Yanardağ da ‘suç örgütü lideri’ ifadesini değiştirerek ‘şüpheli’ ifadesini kullandı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Suç örgütü lideri kararı var.” dedi.

 

Bakan Soylu iddialara cevap verdi: Sedat Peker'in hedefi Türkiye
Bakan Soylu iddialara cevap verdi: Sedat Peker'in hedefi Türkiye

Gündem

Bakan Soylu iddialara cevap verdi: Sedat Peker'in hedefi Türkiye

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu
İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Gündem

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Bakan Soylu'dan Sedat Peker'le ilgili 'kırmızı bülten' açıklaması
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'le ilgili 'kırmızı bülten' açıklaması

Gündem

Bakan Soylu'dan Sedat Peker'le ilgili 'kırmızı bülten' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'AK Parti'de yalnız mı hissediyorsunuz?' sorusuna cevap
Bakan Soylu'dan 'AK Parti'de yalnız mı hissediyorsunuz?' sorusuna cevap

Gündem

Bakan Soylu'dan 'AK Parti'de yalnız mı hissediyorsunuz?' sorusuna cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı
Gündem

Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı

43 ilde yapılan son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy aranı yüzde 51 çıktı. Z kuşağında ise AK Parti'ye oy veririm diyen genç..
ABD'den olay itiraf: NATO için ciddi tehdit
Dünya

ABD'den olay itiraf: NATO için ciddi tehdit

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rus yapımı T-14 Armata tankı ile ABD'nin M1 Abrams tankını karşılaştırdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay