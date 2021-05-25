Kübra Par'dan ilginç 'Sedat Peker' çıkışı: Suç örgütü lideri değil, şüphelisi diyelim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı 'Açık ve Net' programının sunucusu Kübra Par'ın suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili çıkışı ilginç karşılandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV’de Kübra Par moderatörlüğünde ‘Açık ve Net’ programına katıldı. Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kendisi hakkında Youtube kanalından ortaya attığı iddialara cevap verdi.
'Sedat Peker'in hedefi Türkiye'
Sedat Peker'in hedefinin Türkiye olduğunu söyleyen Soylu, hakkında kırmızı bülten çıkarılması için müracaatta bulunduklarını söyledi. Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken moderatör Kübra Par'ın yersiz çıkışı tuhaf karşılandı.
'Suç örgütü lideri değil'
Merdan Yanardağ’ın, “Sedat Peker’in söylediği her şeye temkinli yaklaşmak gerektiği açık. Bir suç örgütü lideri…" sözlerinde araya giren Kübra Par, ‘suç örgütü lideri’ ifadesine karşı çıkarak ‘şüpheli’ olduğunu söyledi.
Kübra Par’ın, organize suç örgüt lideri Sedat Peker hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ve ‘şüpheli’ sıfatında olduğunu söylemesinin ardından Merdan Yanardağ da ‘suç örgütü lideri’ ifadesini değiştirerek ‘şüpheli’ ifadesini kullandı.
Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Suç örgütü lideri kararı var.” dedi.