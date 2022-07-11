Kübra Par terör sevicileri desteklemek için dini öne sürdü! Senin dininde bu kareyi övmek mi yazıyor?

Yeniakit.com.tr

Bebek katilleri bir araya gelip, mutluluk pozları paylaşan HDP'lilere bir destek de Habertürk yazarı Kübra Par'dan geldi.

Yeni Akit'in HDP'li Buldan için "Terör sevici" ifadesini kullanmasını sindiremeyen Par, "İnsanlıktan nasip almamışlar!" başlıklı köşe yazısında, terörle yan yana duranları savundu.

"Bir değil, iki değil… Öyle nefret dolu, öyle seviyesiz, öyle insanlıktan uzak haberler yapıyorlar ki her seferinde biz onlar adına utanıyoruz." ifadeleri ile Akit'i hedef alan Kübra Par, hakaret dili kullandığı köşe yazısında, "Adına gazete denilen bir paçavra, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın babasının vefat haberini “Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü!” diye vermiş." dedi.

Bebek katilleri ile bir araya gelip mutluluk pozu vermenin hangi dinde yazdığını söylemeyen Kübra Par, kendi inandığı dinini öne sürerek, şunları yazdı:

Ne dinimize sığar bu çirkin üslup ne örfümüze ne âdetimize. Siyasi alanda her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama düşmanınız bile olsa en acı gününde bir “Allah rahmet eylesin” diyemiyorsanız susun bari, susun! Müslümanların yüz karasısınız...