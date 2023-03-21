Kübra Par susturmaya çalışmıştı! Hilmi Daşdemir neler yaşandığını anlattı

14 Mayıs seçimlerinin startının verilmesiyle, televizyon programlarında tartışmaların seviyesi de yükselmeye başladı. Dün akşam Habertürk'te Açık ve Net programına konuk olan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'li Müslim Sarı ile tartışması esnasında moderatör Kübra Par tarafından yakışıksız bir üslupla susturuldu.

Programda CHP-HDP ilişkisini anlatmaya çalışan Daşdemir, duruma yönelik tespitlerini anlatırken, "Kılıçdaroğlu HDP'nin ve PKK'nın da adayıdır" deyince moderatör Kübra Par'ın müdahalesiyle karşılaştı. Kübra Par, Daşdemir'in sözünü keserek susturmaya çalışınca sinirler gerildi ve Daşdemir duruma daha fazla tahammül edemeyerek yayını terk etti.

Habertürk ekranlarında yaşanan o anları Hilmi Daşdemir anlattı.

Bunu daha önce de yaptı

Daha önceden de birçok kez Habertürk'e yayına konuk olduğunu ifade eden Daşdemir, programlarda birçok kez moderatör Kübra Par'ın moderasyondaki adaletsizliğe, üslübuna ve tarafgirliğine de şahitlik ettiğini söyledi. Dünkü konunun biraz daha farklı bir durumu olduğunu anlatan Daşdemir, "Dün biraz daha farklı bir üslüpta vatanın birliğini ve beraberliğini ilgilendiren bir konudaki tepkisinden dolayı yayını terk etme ihtiyacı duydum." dedi.

Daşdemir yayında yaşananlara ilişkin "Oradaki temel HDP'nin PKK ile ilişkisini söyleyince bunu ifade özgürlüğü çevçevesinde değerlendirmemesi, diğer taraftan takındığı üslüp asgari nezakete davet edip, azami nezeketsizlik göstermesine de tahammül etmek mümkün değildi bende yayını terk ettim." ifadelerini kullandı.

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Reji operasyonu

Programda izleyenlerin birçoğunun fark edemeyeceği bir detayı da aktaran Daşdemir, "Bu süreç başlayınca benim sesim bir iki kademe düşürülüyor, stüdyonun sesi yükseltiliyor. Orada da ince bir algı operasyonu görülebiliyor. Reji bizim sesimizi kıstı öbür tarafın sesini yükseltti. Teknik olarak sesinizi kısmaya çalışıyorlar, hem de üsluplarıyla da bastırmaya çalışıyorlar. Bunlara da müsaade etmem mümkün değildi." şeklinde konuştu.

Kübra Par'ın davranışı

Kübra Par'ın bu davranışının sebebinin gerçekleri bu kadar açık ve yalın şekilde ifade etmesi olduğunu belirten Daşdemir "Bazıları bu kadar açık bu kadar sert söylemeseydin diyorlar ama bu konu bu kadar açık bu kadar net bu kadar çıplak şekilde, HDP'nin PKK ile işbirliği ve ikisinin aynı olduğu ortada yani. Süsleyip püsleyip söyleyecek bir mesele değil. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de adayı olduğu da net." sözlerini sarf etti.

İftira atma peşine düştüler

HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini herkesin bildiğini ve bugüne kadar çok kez söylendiğini not düşen Daşdemir, program sonrası kendisine iftira atma peşine düşüldüğünü söyleyerek "O yayından sonra bir sürü şeyler oldu. İhale almış falan, aldığım ihalelerin tutarlarına baktığımız zaman çok büyük rakamlar olmadığını görebiliyorsunuz. Bir şekilde bir algı çalışması yapılmaya çalışılıyor. Nitekim bir süre önce de Ali Mahir Başarır, "ordu satıldı" dediğinde de aynı şekilde tepki göstermiştim. Başarır onu unutamamış olacak ki benimle ilgili yalan bir haberi iftira atarak yayma peşine düşmüş durumda diploma vesaire. Benim diplomaya da ihtiyacım yok, herhangi bir şekilde bunu bir yerde kullanacak durumum da yok. Ben yüksek lisansa başlamış sonra da bırakmışım. Birileri belki başka türlü diploma almış olabilir ama benim ihtiyacım yok. Onların tek mahir olduğu şey yalan haber." dedi.

Kaynak: Haber7