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Medya Kübra Par, seçim tahminini açıkladı! Böyle duyurdu
Medya

Kübra Par, seçim tahminini açıkladı! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-12 15:51:00 -
Kübra Par, seçim tahminini açıkladı! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, "Muhalefetteki dağınık duruşun aksine Erdoğan yine 'yerlilik, millilik ve manevi değerler' üzerine inşa ettiği söylemi ile geniş kesimleri konsolide etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Kübra Par, Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçim beyannamesi vaatlerini açıkladığını belirterek, Cumhurbaşkanı'nın kendi seçmenini konsolide etmekte zorluk yaşamayacağını, finalde yarışı önde kapatabileceğini kaydetti. Par, "Daha önemli ve belirleyici olan ise Erdoğan’ın seçmeniyle kurduğu, ideolojik ve duygusal bağ.

Muhalefetteki dağınık duruşun aksine Erdoğan yine 'yerlilik, millilik ve manevi değerler' üzerine inşa ettiği söylemi ile geniş kesimleri konsolide etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 
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