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Medya Kübra Par, Nihal Bengisu Karaca ve dahası… Ciner’in talimatının arkasında ne var?
Medya

Kübra Par, Nihal Bengisu Karaca ve dahası… Ciner’in talimatının arkasında ne var?

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:32:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ciner'in HaberTürk'te bazı yazarlara siyaset yazmayı yasaklamasının perde arkasını anlattı.

Turgay Ciner'in sahibi olduğu HaberTürk'te birçok ismin siyasi yazılarına son verildi. Akit TV'de söz konusu gelişmenin perde arkası masaya yatırıldı.

Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Turgay Ciner, 28 Mayıs seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz hemen yazarlara bir talimat yollamış, başörtülü yazar Nihal Bengisu Karaca'ya demiş ki, "Sen bundan sonra popüler kültür yazacaksın. Siyaset miyaset yok." Kübra Par'a şu talimat verilmiş, "Siyaset yazmayacaksın." O da alınganlık göstermiş, benim yazılarıma son verildi diye bir algı oluşturuluyor, yanlış anlaşılmasın, diyerek 28 Şubat'ın meşhur genel yayın yönetmeni, Hürriyet'te, "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetini atan Ertuğrul Özkök'ü aramış demiş ki, "Benim yazılarıma son verilmedi, yanlış bilgilendiriyorsunuz." Neymiş doğrusu? Siyasi yazılarına son verilmiş.,

Kemal Öztürk de siyasi yazılar yazmama noktasında patronundan gelen talimat için, "Beni biliyorsunuz, HaberTürk'te bir siyasi yazılarım yayınlanıyordu, bir de şehir şehir dolaşıp gezi hatırlarımı yazdığım bir köşem vardı. Geziyle ilgili köşem devam ediyor, sakın yanlış anlamayın. Siyasi yazılar sona erdi" diye izah ediyor.

Yahu yetmiyor mu sana? Patron diyor ki, "Cıs, ona dokunma." İki yaşındaki çocuğa söyleriz biz bunu.
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Bunlara patron talimatı vermiş, siyaset yok bundan sonra. Biz dersimizi aldık. Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz, bundan dolayı siyasi iktidara yanaşmak istiyoruz, teşvikler ayrıcalıklar için gidip bunları iktidara sunacağım, bak artık sizi eleştirtmiyorum.

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