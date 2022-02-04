Kübra Ece son görüntülerinde ne yapıyor? Kübra Ece nasıl düştü?

İstanbul Avcılar’da arkadaşının oturduğu evin balkonundan düşerek Kübra Ece’nin düşme anının cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Olay, geçen 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir binanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polis, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Kübra Ece arkadaşı Emre Ş. kimdir?

Kübra Ece’nin Mehmet Emre Ş’nin evine sabaha karşı geldiği burada arkadaşı ile evinde konuk olan Brezilyalı bir kadın ve arkadaşını görünce tartışarak evden çıkıp aracına gittiği belirtildi. Mehmet Emre Ş.´nin genç kızın arkasından gittiği aracın kapısının açılmaması üzerine Ece´nin eve döndüğü görüldü. Kol kola yürüyen Mehmet Emre Ş. ile güvenlik kamerası kayıt saatine göre saat 04.48´de görüntülenen Kübra Ece´nin kısa süre sonra 4´üncü kattan düştüğü anlaşıldı.

Bir televizyon programı ile ünlenen Kübra Ece'nin intihar görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, bağırma seslerini duyan karşı apartmandaki vatandaş tarafından çekildi. Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken karşı binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece’nin balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.