Kübra Ece son dakika... Kübra Ece öldü mü? Kübra Ece kimdir?

Son dakika haberi... Kübra Ece, bir dönem TRT1 ekranlarında hafta içi her gün saat 13.00'de izleyiciyle buluşan 'Bizim Köyün Kızları' isimli yarışma programınla adını duyurmuştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında ünlenen Kübra Ece'nin intihar ederek hayatına son verdiği iddia edildi. Geçtiğimiz yıllarda nişanlanan Kübra Ece'nin intihar sebebi olarak da bir iddia gündem oldu.

Magazinburada'nın haberine göre; Ece nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yaparken ihanetle sarsıldı. Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması iddiası ortaya atıldı.

Kübra Ece neden öldü?

Genç kızın intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla da doğruladı. Durkaya "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kübra Ece kimdir?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım."