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Aktüel

Küba'nın Washington Büyükelçiliğinin dışında ateş açan bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:14:00 -
Küba'nın Washington Büyükelçiliğinin dışında ateş açan bir kişi gözaltına alındı

WASHINGTON (AA) - Küba'nın Washington Büyükelçiliğinin yakınında silahla ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçilik binasının yakınında saat 02.00 civarında ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ateş açan kişiyi silahıyla yakalayıp gözaltına aldı.

Zanlının Büyükelçilik binasına ateş ettiğinden şüpheleniliyor.

Şüphelinin kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı. Söz konusu olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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