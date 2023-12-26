  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Küba'dan İsrail çıkışı: Terörist devletin soykırımı utanç vesiledir!
Dünya

Küba'dan İsrail çıkışı: Terörist devletin soykırımı utanç vesiledir!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 23:33:00 - 2023-12-26 23:34:43
Küba'dan İsrail çıkışı: Terörist devletin soykırımı utanç vesiledir!

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına sert tepki göstererek, "Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, "Terörist İsrail devletinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için utanç vesilesidir. Cezadan muaf olma ne zamana kadar sürecek, cinayetler ne zamana kadar serbestçe devam edecek? Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." paylaşımı yaptı.

Küba Devlet Başkanı Canel, İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'nin fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Canel, 2 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Buradan 2 bin kilometre kadar uzakta yani Gazze'de soykırım yaşandığını hatırlatmak istiyorum." demişti.

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor
Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

Gündem

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Susturun bu soytarıyı!
Susturun bu soytarıyı!

Gündem

Susturun bu soytarıyı!

Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"
Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"

Dünya

Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"

İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!
İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!

Gündem

İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!

Katil İsrail alçaklığın dozunu arttırdı!
Katil İsrail alçaklığın dozunu arttırdı!

Gündem

Katil İsrail alçaklığın dozunu arttırdı!

Netanyahu'ya hayatının şoku! ABD'den İsrail'e Apache reddi
Netanyahu'ya hayatının şoku! ABD'den İsrail'e Apache reddi

Gündem

Netanyahu'ya hayatının şoku! ABD'den İsrail'e Apache reddi

Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!
Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!

Gündem

Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!

IDF duyurdu! İsrail'in askeri kayıpları artıyor
IDF duyurdu! İsrail'in askeri kayıpları artıyor

Dünya

IDF duyurdu! İsrail'in askeri kayıpları artıyor

BM Filistin Raportörü'nden İsrail açıklaması!
BM Filistin Raportörü'nden İsrail açıklaması!

Gündem

BM Filistin Raportörü'nden İsrail açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23