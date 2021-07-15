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Dünya

Küba'daki gösterilerden korkutan haber

Komünist Küba'da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler sırasında ilk ölüm yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 07:31:00 - 2021-07-15 07:32:38
Küba'daki gösterilerden korkutan haber

Pazar gününden bu yana protesto gösterilerine sahne olan Küba’da 1 göstericinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Álvarez Casas ölen kişinin başkent Havana yakınlarındaki bir eylem sırasında polisle çatışmaya giren 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda olduğunu açıkladı. Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını aktaran bakan, birçok kişinin gözaltına aldığını belirtti. Alvarez Casas ayrıca çok sayıda gösterici ve polis memurunun da yaralandığını açıkladı.

ABD yaptırımları ve koronavirüs salgınının da etkisiyle ekonomik zorluklar yaşayan Küba’da göstericiler; gıda ve ilaç sıkıntısı, hayat pahalılığı, sürekli hale gelen elektrik kesintileri gibi sorunları eleştirmek üzere sokaklara dökülmüştü. İnternet gözlem şirketi NetBlocks, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının kısmi olarak engellendiğini duyurdu.

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