'Küba’da yıllardır faaliyet gösteren Çin casus üssü'

New York Times’ın Biden yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Küba’da yakınlardaki ABD askeri ve ticari binalarından gelen elektronik sinyalleri yakalayabilen bir Çin casus üssü 2019’dan beri veya öncesinde faaliyet gösteriyor.

Yetkiliye göre, Biden ABD Başkanı olarak göreve başladıktan sonra yönetimine Çin’in dünya çapında benzer tesisler kurmayı düşündüğü üs ve planları hakkında ayrıntılar verildi.

Yetkili, Biden yönetiminin Çin’in bölgede ve başka yerlerde yer edinme çabalarına karşı koymak için çaba sarf ettiğini söyledi ve bunu esas olarak Pekin’in bu tür üsler için potansiyel ev sahibi olarak peşinde koştuğu ülkelerle diplomatik olarak ilişki kurarak yaptıklarını da sözlerine ekledi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi başkanı Senatör Mark Warner ve Senatör Marco Rubio 8 Haziran yaptıkları ortak açıklamada, Çin’in ABD’yi ve halkını hedef almak için Küba ile birlikte çalıştıklarına dair haberlerden “derinden rahatsız olduklarını” söylediler.

Bu haftanın başlarında, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby konuyla ilgili haberleri yalanladı. Ancak Çin’in Küba ile bağları hakkında yönetimin gerçek endişelerinin de olduğunu ve Çin’in batı yarımküredeki ve dünyadaki faaliyetlerinin yakından takip edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.

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Amerika’nın Sesi’nin (VOA) bildirdiğine göre Pentagon, Pekin’in ABD’ye 160 kilometre uzaklıktaki adada bir elektronik dinleme tesisi inşa etmesini sağlayacak Çin ile Küba arasında gizli bir anlaşma yapıldığına dair haberleri yalanladı.

İlk olarak Wall Street Journal’da istihbarat yetkililerine atıfta bulunularak çıkan haberlere göre, ABD’in çok sayıda askeri üssünün bulunduğu güneydoğu kıyılarından elektronik iletişim toplamasına izin verecek casusluk tesisi inşa etmek için Çin, mali açıdan zor durumdaki Küba’ya birkaç milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

Pentagon’un basın sekreteri Tuğgeneral Pat Ryder, 8 Haziran yaptığı konuşmasında, “Elimizdeki bilgilere dayanarak bunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Çin ve Küba’nın herhangi bir tür casus istasyonu geliştirdiğinden haberdar değiliz” dedi. Ryder ayrıca Küba ile Çin arasındaki ilişkinin ve Çin’in batı yarımküredeki her türlü zorlayıcı faaliyetleri veya savaşçı tutumlarının Pentagon tarafından izlenmekte olduğuna dikkat çekti.