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Dünya Küba'da şoke eden anlar! Dükkanlara girdiler
Dünya

Küba'da şoke eden anlar! Dükkanlara girdiler

Ambargo yüzünden zor günler geçiren Küba'da sokak protestoları önlenemez bir hale geldi. İnsanlar, dükkanları yağmalamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 16:57:00 -

 

Küba, on yıllardır yaşanan en geniş katılımlı protesto gösterilerine sahne oluyor. ‘Özgürlük’ ve ‘Yeter’ yazılı dövizler taşıyan binlerce kişi, ülkenin büyük kentlerinde sokağa çıktı.

Son protestolar, korona ile mücadelede yetersiz kalınması, düzenli hale gelen elektrik kesintileri ve kötüleşen ekonomik durum nedeniyle yaşanıyor.

Ülkenin başkenti Havana'dan gelen görüntülerde, insanlar dükkanları yağmalamaya başladı. Ordunun sokaklara indiği belirtiliyor.

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