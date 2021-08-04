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Dünya Küba’da koronavirüse bağlı 80 kişi öldü
Dünya

Küba’da koronavirüse bağlı 80 kişi öldü

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 80 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 06:48:00 -
Küba’da koronavirüse bağlı 80 kişi öldü

Küba Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 993'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 629 artışla 413 bin 251'e çıkarken, 364 bin 236 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve ölüm sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 3 milyondan fazla kişiye birinci doz aşının uygulandığı, aktif vaka sayısının 70 bini geçtiği bildirildi.

 

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