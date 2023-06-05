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Dünya Küba'da feci olay! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

Küba'da feci olay! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-06-05 08:53:00 -
Küba'da feci olay! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Küba'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Batabano limanından kalkan yolcu otobüsü, Havana-Melena kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 30 kişi yaralandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabındaki paylaşımında, kazada ölenler nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, ailelerle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

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