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Dünya Küba Devlet Başkanı: "Bizler (Gazze'ye) kayıtsız kalanlardan olmayacağız"
Dünya

Küba Devlet Başkanı: "Bizler (Gazze'ye) kayıtsız kalanlardan olmayacağız"

Yeniakit Publisher
2023-11-18 23:07:00 -
Küba Devlet Başkanı: "Bizler (Gazze'ye) kayıtsız kalanlardan olmayacağız"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinde tıp öğrenimi gören 144 Filistinli öğrenciyle bir araya geldi ve İsrail'in Gazze'yi işgalini tekrar kınayarak, "Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız" ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinde tıp öğrenimi gören 144 Filistinli öğrenciyle bir araya geldi ve İsrail'in Gazze'yi işgalini tekrar kınayarak, "Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız" ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Canel, 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü'nde, tıp fakültesinde eğitim gören ve 53'ü Gazze Şeridi'nden olmak üzere 144 Filistinli öğrenciyi kabul etti.

Kabulde, Filistinli tıp öğrencilerinden süregelen eğitimlerini ve geride bıraktıkları ailelerinin durumunu dinleyen Canel'e, Filistin'in Havana Büyükelçisi Akram Samhan da Gazze'deki güncel duruma ilişkin detayları aktardı.

Canel, "(Gazze'de) Hiçbir şey yaşananları haklı çıkaramaz ve dolayısıyla bu barbarlık sürekli kınanmalıdır." dedi.

İsrail tarafından öldürülen sivillerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Canel, İsrail'in eylemlerini Filistin'in geleceğinin silinme girişimi olarak nitelendirdi.
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Canel, "Filistin'in geleceği" olarak hitap ettiği öğrencilerin tıpta uzmanlıklarını tamamlamaları için tüm gayretin gösterileceğini belirtti.

Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak bağımsız ve egemen bir devlete dönüşmesini temenni eden Canel, "Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız. İsrail'in soykırımını en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Canel, 18 Ekim'de X'ten yaptığı paylaşımda da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırıyı kınayarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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