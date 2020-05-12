Kuaförlere yüz koruyucu siperlik ve hijyen seti dağıtıldı

Büyükçekmece Belediyesi 11 Mayıs Pazartesi günü hizmete başlayan kuaför ve berberlere maske, yüz koruyucu siperlik ve hijyen seti dağıttı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 25 Mart tarihinde kapatılan berber ve kuaförlerin yeniden açılmasıyla birlikte Büyükçekmece Belediyesi, salgın riskini en aza indirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Periyodik olarak dezenfekte edilecek

İlçede faaliyet gösteren 326 erkek berberi ve kuaför salonlarına dezenfektan çalışması başlatan belediye ekipleri korona virüs salgını riski sona erinceye kadar dezenfekte çalışmalarına devam edecek. Berber ve kuaförlerde çalışan personele yüz koruyucu siperlikler dağıtıldı.

“Gerekli tüm önlemleri aldık”

Berber ve kuaförlerin tüm tedbirleri alarak hizmet verdiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Uzun bir aranın ardından kuaför ve berberlerimiz tekrar hizmete başladı. İlçemizdeki tüm berber ve kuaför salonları ekiplerimiz tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Çalışan personel için maske, yüz koruyucu siperlik ve hijyen seti dağıtıyoruz. Virüs riskini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldık” dedi.