Kuaförler açılıyor mu? Kuaförler ne zaman açılır 2020? Kuaför ve berberlerin açılma tarihi son durum gelişmesi...

Kuaförler ve berberler hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs pandemi kapsamından 81 il valiliğine gönderdiği genelgede kuaförler, berber ve güzellik salonlarının geçici süreliğine kapatıldı. Peki,Kuaförler açılıyor mu? Kuaförler ne zaman açılır 2020? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı sonrası için pandemi salgınında normalleşme sinyallerini verdi. AVM'lerin de açılmasının gündeme gelmesiyle kuaförlerin de açılıp açılmayacağı araştırılmaya başlandı. Fakat konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

Kısım kısım normalleşmenin konuşulmaya başlamasıyla İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (İKKMO) Başkanı Ali Haydar Alkoç, kadın kuaförlerinin virüs döneminde bir takım önlemlerle hizmete başlamak istediğini belirtti. Alkoç, salonların günde en fazla 8 müşteriye belirlenen kurallar kapsamında hizmet sağlanabileceğini dile getirdi.

Alkoç, "Kuaför salonlarının açılması sırasında meslektaşlarımız çok dikkatli bir şekilde çalışırken aradaki mesafeyi korumak kaydıyla maske ve benzeri önlemlerin alınması kaydıyla günde 5 ya da 8 kişiye servis yapılabilir" dedi.

Kuaförlerin maddi sıkıntı içinde bulunduklarını belirten Alkoç, "Meslektaşlarımız dükkanlarının ve işyerlerinin bir an önce açılmasını talep ediyorlar. Çünkü kuaförlerin başka bir gelirleri yok. Hiçbir yardım alamıyorlar, iş yerlerimiz kapandı ama masraflarımız devam ediyor. Ödemelerimiz devam ediyor, kuaförler çok zor durumda” diye konuştu.

Alkoç bir kısım işletmenin kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptığını ancak şu ana sonuçlanan bir durum bulunmadığını söyleyerek onay beklediklerini vurguladı.



