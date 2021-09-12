KÜ akademik personel alıyor
Kastamonu Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
MÜRACAAT TAKVİMİ
Müracaat Başlama Tarihi 10.09.2021
Son Müracaat Tarihi 24.09.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)
B) SINAV TAKVİMİ (Araştırma Görevlisi Kadroları için)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi 29.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi 04.10.2021
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi 07.10.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
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