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Ekonomi KÜ akademik personel alıyor
Ekonomi

KÜ akademik personel alıyor

Kastamonu Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 13:31:00 -
KÜ akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT TAKVİMİ

Müracaat Başlama Tarihi       10.09.2021

Son Müracaat Tarihi       24.09.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

B) SINAV TAKVİMİ (Araştırma Görevlisi Kadroları için)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi        29.09.2021

Giriş Sınavı Tarihi   04.10.2021

Nihai Değerlendirme İlan Tarihi   07.10.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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