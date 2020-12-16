  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Aktüel

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:48:31 -
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bir süre önce pozitif çıkan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çılan Prof. Dr. Çuvalcı'nın, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Çuvalcı'nın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, yoğun telefon trafiğine cevap veremeyen Çuvalcı'nın doktorlarının, "Telefonla aranmaması, tedavi sürecini daha olumlu etkiler." dediklerine işaret edildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı
Siyaset

HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" de..
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilm..
Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay