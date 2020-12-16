KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor
TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bir süre önce pozitif çıkan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor.
Rektörlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çılan Prof. Dr. Çuvalcı'nın, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Çuvalcı'nın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, yoğun telefon trafiğine cevap veremeyen Çuvalcı'nın doktorlarının, "Telefonla aranmaması, tedavi sürecini daha olumlu etkiler." dediklerine işaret edildi.