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Aktüel KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın tedavi süreci iyiye gidiyor
Aktüel

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın tedavi süreci iyiye gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:40:43 -
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın tedavi süreci iyiye gidiyor

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bir süre önce pozitif çıkan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın yoğun bakım servisindeki tedavi sürecinin iyiye gittiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çılan Prof. Dr. Çuvalcı'nın, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edildiği belirtildi.

Tedavi sürecinin iyiye gittiğinin altı çizilen açıklamada, "Birkaç gün içinde servise alınacaktır. Endişe edilecek bir seyir söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.



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