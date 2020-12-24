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Aktüel KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altunışık'a TÜBA-GEBİP ödülü
Aktüel

KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altunışık'a TÜBA-GEBİP ödülü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:04:22 -
KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altunışık'a TÜBA-GEBİP ödülü

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülüne layık görüldü.

Rektörlükten yapılan açıklamada, TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP ödülüne mühendislik bilimleri kategorisinde 2020 yılı için Altunışık'ın layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Altunışık'ın TÜBA-GEBİP ödülünü alarak, KTÜ'ye 20 yıl sonra bu gururu yeniden yaşattığı vurgulandı.

Ödülün, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verileceği kaydedildi.


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