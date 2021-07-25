KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Üniversitenin Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3); “Ortaöğretim” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular; 26.07.2021 - 09.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online. ktu.edu.tr adresinden yapılacak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet
belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
2- 2020 (Lisans) KPSS ve 2020 (Ortaöğretim) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası
3- Nüfus cüzdanı örneği
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
Not 1: Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.
Not 3: Müracaat esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir sorunda [email protected] adresinden ulaşılabilecektir.
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