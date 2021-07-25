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Ekonomi KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Üniversitenin Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3); “Ortaöğretim” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:13:00 -
KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular;  26.07.2021  -  09.08.2021  tarihleri  arasında  15  gün  süre  ile  https://online. ktu.edu.tr adresinden yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet

belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)

2- 2020  (Lisans)  KPSS  ve  2020  (Ortaöğretim)  KPSS  Sonuç  Belgesinin  barkodlu  bir nüshası

3- Nüfus cüzdanı örneği

4-  Son  6  ay  içerisinde  çekilmiş  1  adet  vesikalık  fotoğraf  (Başvuru  işlemleri  sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

Not 1: Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,  atamaları  yapılmış  ise  iptal  edilir  ve  idare  tarafından  bir bedel  ödenmiş  ise  bu  bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

Not  3:  Müracaat  esnasında  karşılaşılabilecek  herhangi  bir  sorunda  [email protected] adresinden ulaşılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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