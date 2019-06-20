KTO Karatay Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri yüksek okulunda görevlendirilmek üzere 50 öğretim üyesi alınacak. KTO Karatay Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 19 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 4 Temmuz. KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. Ebelik bölümü lisans mezunu olmak, Ebelik alanında doktora yapmış olmak, alanında çalışmaları olmak. İşte KTO Karatay Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 19.06.2019

Son Başvuru Tarihi : 04.07.2019