0553 313 94 23

KTO Karatay Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri yüksek okulunda görevlendirilmek üzere 50 öğretim üyesi alınacak. KTO Karatay Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 19 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 4 Temmuz. KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. Ebelik bölümü lisans mezunu olmak, Ebelik alanında doktora yapmış olmak, alanında çalışmaları olmak. İşte KTO Karatay Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

20 Haziran 2019 Perşembe 10:54
KTO Karatay Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri yüksek okulunda görevlendirilmek üzere 50 öğretim üyesi alınacak. KTO Karatay Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 19 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 4 Temmuz. KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. Ebelik bölümü lisans mezunu olmak, Ebelik alanında doktora yapmış olmak, alanında çalışmaları olmak. İşte KTO Karatay Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 19.06.2019

Son Başvuru Tarihi : 04.07.2019

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:54
  1. KTO Karatay Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru
  2. KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019 başvuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
    1. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    2. İki markada yaz kampanyası
    3. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    4. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    5. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    6. Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
    7. Sokakları dans ederek temizliyor
    8. Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız..
    9. İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesi
    10. Karşıyaka’da sanat salondan sokağa..
    11. Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019
    12. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    13. Adalet Bakanı Gül:"(Çatı davada karar)..
    14. Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını..
    15. Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime..
    16. Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile..
    17. Başkan Erdoğan konuşuyor
    18. Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk..
    19. Kendisini doktor yapan "el"i kurtardı
    20. AK Partili meclis üyelerinden Işık ve..
    21. Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı..
    22. Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri..
    23. Bakan Gül'den darbecilere verilen..
    24. Küresel servet 206 trilyon dolara..
    25. Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
    26. Gençlerbirliği, hafta içi..
    27. THY’nin en lüks uçağı görücüye çıktı
    28. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk..
    29. "Buzul erimelerinin ülkemize de etkisi..
    30. Twitter'da "toplu engelleme"..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!