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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:02:00 -
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Başvurular  şahsen  veya  posta  yolu  ile  KTO  Karatay  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  ve Mali  İşler  Direktörlüğü  Akabe  Mah.  Alaaddin  Kap  Cad.  No:  130 Karatay/KONYA  adresine yapılacağı, başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onyedi (17) gün olduğu ve eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacağı belirtildi.

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