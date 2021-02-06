KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacağı, başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onyedi (17) gün olduğu ve eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacağı belirtildi.

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