KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor! Peki araştırma görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?

KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı. 8 Temmuz 2019, Pazartesi. KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvuru şartları neler? KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alımları ne zaman yapılacak? Gaziantep Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 1 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 araştırma görevlisi alımının yapılacak. Başvurular 8 Temmuz itibari ile başlamış olup 23 Temmuz’da başvurular sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 08.07.2019

Son Müracaat Tarihi : 23.07.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 26.07.2019

Sınav Tarihi : 29.07.2019

Değerlendirme Tarihi : 31.07.2019